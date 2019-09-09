İTÜ GVO İzmir'de ilk ders zili çaldı

09.09.2019 16:40

"Ana Kucağından İTÜ'ye"

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı (İTÜGVO) İzmir Okulları 2019-2020 eğitim öğretim dönemine görkemli bir açılış töreniyle "merhaba" dedi. Türkiye'nin 246 yıllık tarihiyle en köklü ve saygın üniversitelerinden olan İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında eğitim veren İTÜGVO İzmir Okulları Genel Müdürü Esra Sandalcı Adam, "İTÜ Geliştirme Vakfı okulları olarak,'Ana Kucağından İTÜ'ye'mottomuz ile üniversitemizin mezun ettiği nice başarılı bilim insanları, mühendisler, doktorlar, müzisyenler, sporcular yetiştirmek üzere yolumuza devam ediyoruz" dedi. Törene katılan İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap ise, "Bilgiye ulaşmak günümüzde artık çok kolay ama iyi insan yetiştirmek, donanımlı bireyler yetiştirmek başka bir şey. İTÜ olarak, okullarımızda bunu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Nesan yerleşkesinde gerçekleştirilen törene, İzmir Milletvekili Cemal Taşer, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Sandalcı, İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Sandalcı, İTÜGVO İzmir Okulları Genel Müdürü Esra Sandalcı Adam, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

İzmir'de 5 yıldır kaliteli ve ilkeli eğitimin adresi olan, eğitim felsefesi; bilimsel yaklaşım, üretkenlik, yaratıcılık, evrensellik, yenilikçilik, süreç odaklılık ve değişimcilik değerlerine dayanan İTÜ GVO İzmir okulları, çeyrek bin yıldır çağdaşlığını ve kalitesini devam ettiren İTÜ'den gücünü alıyor.

EĞİTİMDE 20. YIL

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Genel Müdürü Esra Sandalcı Adam, irfanı, vicdanı hür bireyler olarak öğrencilerini hayata hazırlayan İTÜ GVO'nun kuruluşunun 20. Yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak,'Ana Kucağından İTÜ'ye" mottomuz ile üniversitemizin mezun ettiği nice başarılı bilim insanları, mühendisler, doktorlar, müzisyenler, sporcular yetiştirmek üzere yolumuzda devam ediyoruz. Yeni eğitim yılında da, İTÜ çatısı altında üretecek, yeni başarılara imza atacak, aydınlık yarınlara birlikte yürümeye devam edeceğiz. Asırlardır çağdaşlığını muhafaza eden, Türk gençliğinin eğitimine yıllarını veren dev eğitim çınarı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gücümüzü almaya devam ederek, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, ilk gün ki heyecan, sağduyu ve inanç ile yolumuzda ilerliyoruz" diye konuştu.

"MODERN TÜRKİYE'NİN YAPI TAŞLARINI OLUŞTURUYORUZ"

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap ise, 2023 yılında İTÜ'nün 250. Yılını, cumhuriyetimizin ise 100. Yılını kutlayacaklarını belirterek, "Üniversitemiz, Osmanlı döneminden başlayarak bugünlere kadar geldi. Modern Türkiye'nin yapı taşlarını oluşturmaya devam ediyoruz. Üniversitemizde böyle köklü bir eğitim varken öğrencileri üniversiteye hazırlamada da rolümüz olması gerektiğini düşündük. Bu bizim için bir görevdi" şeklinde konuştu. Bilgiye ulaşmanın günümüzde çok kolay olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kındap, "Önemli olan, İyi insan yetiştirmek, köklü bir ekolün parçası olabilmek, sanatla, sporla, edebiyatla iç içe donanımlı bireyler yetiştirmek. İTÜ olarak, okullarımızda bunu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

ÇİFT DİL, ÇİFT DİPLOMA İMKANI

Öğrencilerine; İngilizce, Almanca ve İspanyolca dil eğitiminin yanı sıra kendi tasarladıkları cihazları üretmelerine imkan sağlayan Maker ve STEM laboratuvarları oluşturan İTÜ GVO İzmir, 3 boyutlu yazıcılar sayesinde öğrencilerin hayal ettikleri projeleri 3D yazıcıları kullanarak gerçeğe dönüştürmemesine olanak tanıyor. California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi'nde geliştirilen GEMS programı ise öğrencilere, bilimsel düşünme becerisi kazandırmanın yanı sıra, fen ve matematik konularına karşı ilgilerini artırarak daha kalıcı bir öğrenme sağlıyor. Ayrıca, lise öğrencileri Amerika ya da Kanada'da 12. Sınıf eğitimi almak şartıyla çift diploma almaya hak kazanıyor.

Kaynak: Bültenler