İTÜ Futbol Takımı Avrupa Birincisi Avrupa merkezli "Euroijada 2021" spor yarışmasında İTÜ Futbol Takımımız, birinciliği elde etti.

Her yıl farklı bir Avrupa şehrinde düzenlenen "Euroijada Spor ve Bilgi Yarışması" Euroijada 2021 bu yıl Sırbistan'ın Novi Sad şehrinin ev sahipliğinde 11-15 Kasım tarihlerinde düzenlendi. 20'den fazla ülke ve 40'tan fazla üniversiteden sporcunun katıldığı yarışmada sporcular tenis, basketbol, voleybol, hentbol, futbol ve masa tenisi gibi branşlarda mücadele etti.

Avrupa genelinde spor turnuvaları, öğrenci ağı oluşturma ve çok taraflı işbirliklerin yaygınlaştırılması gibi amaçlarla kurulan ve geniş çaplı öğrenci etkinlikleri düzenleyen bir sivil toplum kuruluşu olan "Euroijada" tarafından düzenlenen yarışmanın bir sonraki ayağının İstanbul'da olacağının da bilgisi verildi.

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