İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK yarışmasında öne çıktı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finalleri'nde toplamda 2 üçüncülük ve bir teşvik ödülü aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bölge Sergisi'ne katılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları projelerle 7 birincilik alarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Bölge Sergisi'nde toplamda 13 proje ile derece elde etme başarısı gösteren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finalleri'nde toplamda 2 üçüncülük ve bir teşvik ödülü aldı.

Teknolojik tasarımdan yazılıma, kimyadan biyoloji alanına birçok alanda proje geliştiren öğrenciler ve danışman öğretmenler, bu başarıdan mutlu olduklarını belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Ada Uzun ve Kuzey Yağdır, Danışman Öğretmenleri Mehmet Selim Çobanoğlu mentorluğunda, kimya alanında geliştirdikleri iklim değişikliği ve kuraklığa dikkati çektikleri "Bı·tkı·sel Çözeltı· Kullanılan Buğday (Trı·tı·cum) Bı·tkı·sı·nı·n Kuraklık ı·le Mücadelesı·" projesi ile üçüncülük kazandı. Proje, kurak tarım alanlarının üretime açılmasını, kuraklığa dayanıklı bitki özütlerinin kuraklığa hassas olan bitkileri korumasını ve su tüketiminin bilinçsiz kullanımını önleyerek kullanılmayan tarım alanlarının tekrardan canlandırılmasını amaçlıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, Danışman Öğretmeni Emre Toprak mentorluğunda teknolojik tasarım alanında geliştirdiği "Engellı· Araçları ı·çı·n Solar Kablosuz Şarj İstasyonları" projesi ile üçüncülük kazandı. Proje, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencisi İrem Bilici ise Danışman Öğretmeni Yasemin Karahan mentorluğunda biyoloji alanında geliştirdiği "Kovid-19 Pandemı· Sürecı·nde Şı·falı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi" projesi ile Teşvik ödülünün sahibi oldu. Proje, hastalıkların tedavisinde geleneksel tıbbın yanında, tamamlayıcı ve alternatif tıp öğelerinden biri olan doğal taşlardan da yararlanılabileceği amaçlıyor.