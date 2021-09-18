İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK yarışmasında öne çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK yarışmasında öne çıktı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK yarışmasında öne çıktı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finalleri'nde toplamda 2 üçüncülük ve bir teşvik ödülü aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finalleri'nde toplamda 2 üçüncülük ve bir teşvik ödülü aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bölge Sergisi'ne katılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları projelerle 7 birincilik alarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Bölge Sergisi'nde toplamda 13 proje ile derece elde etme başarısı gösteren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finalleri'nde toplamda 2 üçüncülük ve bir teşvik ödülü aldı.

Teknolojik tasarımdan yazılıma, kimyadan biyoloji alanına birçok alanda proje geliştiren öğrenciler ve danışman öğretmenler, bu başarıdan mutlu olduklarını belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Ada Uzun ve Kuzey Yağdır, Danışman Öğretmenleri Mehmet Selim Çobanoğlu mentorluğunda, kimya alanında geliştirdikleri iklim değişikliği ve kuraklığa dikkati çektikleri "Bı·tkı·sel Çözeltı· Kullanılan Buğday (Trı·tı·cum) Bı·tkı·sı·nı·n Kuraklık ı·le Mücadelesı·" projesi ile üçüncülük kazandı. Proje, kurak tarım alanlarının üretime açılmasını, kuraklığa dayanıklı bitki özütlerinin kuraklığa hassas olan bitkileri korumasını ve su tüketiminin bilinçsiz kullanımını önleyerek kullanılmayan tarım alanlarının tekrardan canlandırılmasını amaçlıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, Danışman Öğretmeni Emre Toprak mentorluğunda teknolojik tasarım alanında geliştirdiği "Engellı· Araçları ı·çı·n Solar Kablosuz Şarj İstasyonları" projesi ile üçüncülük kazandı. Proje, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencisi İrem Bilici ise Danışman Öğretmeni Yasemin Karahan mentorluğunda biyoloji alanında geliştirdiği "Kovid-19 Pandemı· Sürecı·nde Şı·falı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi" projesi ile Teşvik ödülünün sahibi oldu. Proje, hastalıkların tedavisinde geleneksel tıbbın yanında, tamamlayıcı ve alternatif tıp öğelerinden biri olan doğal taşlardan da yararlanılabileceği amaçlıyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

 Son dakika haber: Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere
Spor Kerem Aktürkoğlu Marcao Arda Turan Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Sultan Selim Acun Ilıcalı Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK yarışmasında öne çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:32:26. #1.12#