İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, öğrencilerini hayallerindeki lise ile buluşturdu
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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, öğrencilerini hayallerindeki lise ile buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, öğrencilerini hayallerindeki lise ile buluşturdu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Uzaktan eğitim sürecinde de LGS'ye hazırlanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, hayalini kurdukları liselere yerleşmeyi başardı.

Uzaktan eğitim sürecinde de LGS'ye hazırlanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, hayalini kurdukları liselere yerleşmeyi başardı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, lise adayı öğrenciler 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 5-16 Temmuz'da tercihlerini yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre ilk yerleştirme sonuçları 26 Temmuz tarihinde açıklandı.

Sınava uzman akademik kadrosu ile doğru şekilde hazırlanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, Galatasaray, Atatürk Fen, Ankara Fen, İzmir Fen, Robert, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji- Anadolu, Fen ve Fen ve Teknoloji Liseleri gibi Türkiye'nin önde gelen daha birçok başarılı liselerine yerleşti.

Açıklamaya göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji LGS'ye Hazırlık Programı ile sınava sistemli, disiplinli, nitelikli ders içerik ve programları yanında uzman eğitim kadrosuyla hazırlanarak başarıya ulaştıklarını belirten öğrenciler, iyi bir lise kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, öğrencilerinin istedikleri liselere yerleşme başarısı ile gurur duyduklarını belirterek, "Uzaktan eğitim sürecinde de sınava hazırlanan öğrencilerimize aynı özeni gösterdik. Amacımız; içinde bulunduğumuz çağın gerekleri doğrultusunda bireylerden beklenen yetkinlik, bilgi ve deneyimi öğrencilerimize kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

İTÜ'nün 250 yıllık deneyimi ile Doğa'da lise

Lise öğrenimine İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde devam edecek öğrencilerin İTÜ'nün 250 yıllık deneyiminden faydalanmaya devam edeceğini belirten Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anadolu, Fen ve Fen ve Teknoloji liselerine yerleşen öğrencilerin yine İTÜ'nün 250 yıllık deneyimi ile daha da güçlenen Doğa Kolejinde 21. yüzyıl becerilerine uygun bir eğitim sistemi ile geleceğin bilim insanı, sanatçısı, mühendisi olarak yetişmeye devam edeceğini vurguladı.

Lise eğitimine başlayacak tüm öğrencilere de önemli tavsiyelerde bulunan Özeren, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, kişilik özelliklerinin, yeteneklerinin, ilgilerinin ve becerilerinin farkında olan bireyler olmalı. Kariyer planlama adımlarına bağlı olarak kariyer hedeflerini oluşturmalılar. Lise hayatları boyunca kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerini akademik ve sosyal yönden geliştirmeliler. Bilimsel araştırma becerileri kazanabilmeleri adına mutlaka en az bir bilimsel projede yer almalılar.

Üniversiteye hazırlık sürecinde güçlü bir akademik destek ve kendilerini yakından takip eden sağlıklı yönlendirmeler yapan bir danışmanlık desteği almalılar. Akademik becerilerinin yanı sıra çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar. Kariyerlerinde daha başarılı olmaları için gerekli iş ağını sağlayacak, iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı sempozyum ve zirvelere katılmalılar. Kariyerlerine destek sağlayacak sertifika ve diploma programlarına katılmalarını da öneriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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