İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden LGS başarısına yüzde 100'e varan burs imkanı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anadolu Liseleri ve Fen&Tek Liseleri, sunduğu yüzde 100'e varan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bursuyla başarıyı ödüllendirirken, kampüs ve kontenjana göre değişen yüksek burs oranlarının yanı sıra kitap ve kıyafet desteği de sağlıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anadolu Liseleri ve Fen&Tek Liseleri, sunduğu yüzde 100'e varan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bursuyla başarıyı ödüllendirirken, kampüs ve kontenjana göre değişen yüksek burs oranlarının yanı sıra kitap ve kıyafet desteği de sağlıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, 250 yıllık akademik birikimi ve köklü geçmişi ile "asırlardır çağdaş ve öncü" olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile uzun soluklu bir yolculuğa çıkan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendiriyor.

Eğitim alma fırsatı elde eden öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde İTÜ'nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanacak. Merak eden, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, proje modelli lise eğitimi ile öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırarak onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor.

Proje modelli lise eğitimiyle öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, öğrencilerini araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donatıyor.

Eğitim programlarıyla fark yaratıyor

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, ifade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA (Teenager MBA) eğitim programıyla, 10 farklı işletme yüksek lisans dersini lise düzeyine uyarlıyor. t-MBA eğitim modeli İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor.

Merak eden, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, proje modelli lise eğitimi ile öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırarak onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor. Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik geliştiriliyor. Bu bilinçle Doğa Koleji lise eğitimine, t-MBA eğitiminin yanına proje modelli lise eğitimini de koyarak öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefliyor.

Öğrenciler, LGS burs oranını öğrenmek ve tercih danışmanlığı almak için www.dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs adresi ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu