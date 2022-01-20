İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden başarılı öğrencilere burs desteği

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin bursluluk sınavı, 201 bin 183 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin bursluluk sınavı, 201 bin 183 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, salgın kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen bursluluk sınavına İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejli olmak isteyen 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. sınıf kademesinden öğrenciler katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin başarılı öğrencileri yüzde 100'e varan burs oranlarıyla ödüllendirdiği bursluluk sınavı, 201 bin 183 öğrencinin yoğun katılımı ile 15 ve 16 Ocak'ta İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinde gerçekleşti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman, gösterilen ilginin veli memnuniyetinden kaynakladığını belirtti.

Bu memnuniyetin de güvene dönüştüğini vurgulayan Eryaman, "İTÜ'nün itici gücüyle, zengin içeriğimiz ve alanında uzman öğretmenlerimizle çocuklarımıza ve geleceğimize hizmet ediyoruz. Başarılı öğrencilerin yüzde 100'e varan burs desteği, nitelikli eğitimde fırsat eşitliğini de getiriyor. Her seviyede öğrencinin hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği burslar, eğitimde fırsat eşitliğinin temeli. Fırsat eşitliği anlayışı, başarının ödüllendirilmesi ile buluşunca bursluluk sınavlarımızın değeri ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.