İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü görevinden ayrıldı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle görevinden ayrıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle görevinden ayrıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle 27 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En zorlu süreçlerde, kurumun bütünlüğünü dirayetle koruyan, her zaman kendini Doğa Koleji ailesinin bir ferdi olarak göreceğini vurgulayan Sn. Ali Rıza Lüle'ye, değerli katkı ve hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, başarılı kariyerinin devamını dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol