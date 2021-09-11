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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılış dersini Prof. Dr. İbrahim Akduman verdi

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılış dersini Prof. Dr. İbrahim Akduman verdi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açılış dersi, Sarıyer Kampüsü'nde İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman tarafından gerçekleştirildi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açılış dersi, Sarıyer Kampüsü'nde İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman tarafından gerçekleştirildi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri açılış dersine online olarak katıldı.

İTÜ'nün Ar-Ge merkezi Arı Teknokent, özellikle bilim projelerinde yer alan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerine ışık tutuyor. Öğrenciler, İTÜ akademisyenleri ile bir araya gelme imkanı bularak onların tecrübe deneyim bilgi ve birikimlerinden faydalanıyor.

Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri; fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra, akademisyenler tarafından müfredatı özenle hazırlanan "Teknoloji ve Donanım" ve "Teknoloji ve Yazılım" derslerini alıyor. Yapılandırmacı sistem içerisinde bu dersleri alan öğrenciler, problem çözme yeteneklerine sahip, yaratıcı, çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanmış oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İbrahim Akduman, lise öğrencileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Başarıya giden yolda her başarısızlık bir patikadır. Fen ve teknoloji ile lisede tanışmak büyük bir avantaj. Öğrenciler üniversiteye teknolojiyi bilerek gelecekler. Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri bizi gelecekte ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim Akduman'dan ders alma imkanı bulan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Mühendis olma yolunda, başarıya giden yolda neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Dekanımıza değerli bilgilerini bize sunduğu için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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Haber: İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılış dersini Prof. Dr. İbrahim Akduman verdi - Haberler Ekonomi
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