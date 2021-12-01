İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursluluk Sınavı 15-16 Ocak'ta gerçekleşecek

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, başarıyı yüzde 100'e varan burs oranlarıyla ödüllendirdiği bursluluk sınavını 15-16 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, bursluluk sınavına 4'üncü sınıftan 11'inci sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabilecek.

Her yıl binlerce öğrencinin hem kendini denediği hem de yüzde 100'e varan burs oranları için yarıştığı sınav, tüm Türkiye'deki İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. 4, 5, 6 ve 7'nci sınıflar 15 Ocak'ta, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıflar ise 16 Ocak'ta sınava katılabilecek.

500 puan üzerinde değerlendirilecek olan sınav sonuçlarına göre başarılı öğrenciler sınava girdikleri kampüsün kontenjanına göre yüzde 100'e varan eğitim bursundan faydalanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, bursluluk sınavına bu yıl rekor başvuru beklendiğini kaydederek tüm öğrencileri bursluluk sınavına katılmaya davet etti.

Özveren, İTÜ'nün eğitim desteğine dikkat çekerek "İTÜ yönetimi ve tecrübesi ile yapılanan Doğa, artık başarı çıtasını yükseltiyor ve kaliteli eğitim hedefini daha da yukarılara taşımayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Ücretsiz gerçekleşecek sınava kayıt ve bilgi için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji web sitesinin ziyaret edilmesi gerekiyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet