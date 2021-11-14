İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 5 bini aşkın öğrencisiyle Anıtkabir'i ziyaret etti

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yönetimi, öğrencileri ve öğretmenleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i büyük bir kalabalık eşliğinde ziyaret etti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin Türkiye geneli tüm kampüslerinden 5 bini aşkın öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir ziyaretine İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Düzgün, yöneticiler ve öğretmenler de katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler, sabah saatlerinde Anıtkabir Aslanlı Yol'da yürüyerek tören alanına geldi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yönetimi eşliğinde mozoleye çelenk koyan öğrenciler ve tüm Doğa Ailesi Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Mozoleden ayrılan öğrenciler Atatürk'ün kalemlerinden, kitaplarına, kıyafetlerinden, kişisel bakım eşyalarına kadar birçok eşyasının sergilendiği müzeyi gezdi. Özellikle Atatürk'ün zengin kitap koleksiyonu öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Öğrenciler bu geziyle Atatürk'ün hayatı ve yaptıkları hakkında kitaplarda okuduklarından çok daha fazlasını görmenin heyecanı ve coşkusunu yaşadı.

Anıtkabir programından sonra Kurtuluş Savaşı Müzesini, Anadolu Medeniyetler Müzesini, Eski Meclisi, MTA (Tabiat Tarihi) Müzesini gezen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eşyaları da görme fırsatı buldu.

Açıklamada Anıtkabir Özel Defteri'ndeki yazısına yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, şunları kaydetti:

"Atam, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce minik kalple birlikte, huzurundayız. Bırakmış olduğun manevi mirasını daha ileriye götürmeye kendisini adamış olan azimli öğretmenlerimiz bu uğurda ümitlerimizi daha da artırıyor. Senin de söylediğin gibi, akıl ve bilimin yol göstericiliğinde hiç durmadan yürümeye olan azmimiz her gün daha da artmakta. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, gösterdiğin yolda, senin ilkelerin ışığında yürüyeceğimize, bu yolda yeni nesiller yetiştireceğimize and içerim. Sevgi, saygı ve minnetle…"

Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve özlemlerini bir kez daha vurgulayan öğrenciler, Anıtkabir'de olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Ata'mızın izindeyiz." ifadesini kullandı.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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