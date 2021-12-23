İTÜ, En Çok Atıf Alan Bilim İnsanları Listesinde İkinci Sırada Uluslararası sıralama kuruluşu Alper-Doger (AD) Bilimsel İndeksi'ne göre, 2022 yılı " Türkiye'nin En İyi 10. 000 Bilim İnsanı" listesinde İTÜ en fazla akademisyeniyle yer alan üniversitelerden biri oldu.

Uluslararası sıralama kuruluşu Alper-Doger (AD) Bilimsel İndeksi'ne göre 2022 yılı " Türkiye'nin En İyi 10. 000 Bilim İnsanı" listesi yayınlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), bilim insanlarının dahil olduğu bu sıralamada İTÜ, Türkiye'den en fazla akademisyenin yer aldığı üniversitelerden biri oldu.

Türkiye kaynaklı üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan ve en yüksek h-indekse sahip ilk 10. 000 akademisyeni gösteren 2022 Alper-Doger Bilimsel İndeksi'ne göre bilim insanlarının bireysel bilimsel performanslarına ve bilimsel üretkenliklerinin katma değerine dayalı sıralama ve analiz oluşturuldu. Bu sıralama, bilim insanlarının çalışma alanlarına göre oluşturulmaktadır.

AD Dünya Bilim İnsanı ve Üniversite Sıralaması 2022 koordinasyonunda yürütülen söz konusu çalışmada 712. 000 bilim insanı değerlendirmeye dahil edildi. En etkili bilim insanları listesinde İTÜ, 513 akademisyeniyle en fazla bilim insanı bulunan Türk üniversiteleri arasında ikinci sırada yer alırken, devlet üniversiteleri arasında ilk sıraya yerleşti. 13. 600 üniversitenin değerlendirmeye alındığı bilim insanları dünya üniversite sıralamasında ise 481. sırada yer aldı.

Listede yer alan İTÜ'lü bilim insanlarına buradan erişebilirsiniz.

Listede yer alan üniversitelere buradan erişebilirsiniz.

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