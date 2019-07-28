İTÜ'den petrol arama faaliyetlerine destek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol arama faaliyetleri kapsamında, ihtiyacı olan personelin eğitimine destek verecek.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, TPAO, İTÜ ve İTÜNOVA Teknoloji AŞ, ortak bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında İTÜ, TPAO'nun kendi personeli ve hizmet aldığı firmaların personellerine sertifikalı eğitim verecek. Bu eğitimlerin, açık denizlerde geçerli, uluslararası standartlara uygun şekilde yapılması sağlanacak. Eğitim programı ile Türkiye'de, açık denizlerde çalışacak insanların, uluslararası standartlarda sertifikalandırılması için bir altyapı çalışması gerçekleştirilmiş olacak.

TPAO, iş birliği kapsamında İTÜ'nün bu eğitimleri sağlaması için gerekli altyapı ve fiziki koşulların iyileştirilmesini üstlenecek. Oluşturulan bu eğitim projesi sayesinde, gelecek 10 yıl içerisinde milyon dolarlık eğitim ücretinin ülke içinde kalması ve Türkiye Petrolleri'nin eğitim alacak yaklaşık 900 personelinin yetkinliğinin artırılması sağlanacak. Bu şekilde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının millileştirme stratejisi doğrultusunda önemli bir yerlileştirme çalışması gerçekleştirilmiş olacak.

"Mali kayıplar azalacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Bu protokol ile bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü olan İTÜ, petrol arama süreçlerinde yetkin personel yetiştirilmesine ve sertifikalandırılmasına destek olacak. Bu iş birliğinin ülkemiz kazanımlarına katkı sağlayacağını biliyor ve gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ'nün bütün imkanlarını Türkiye'nin geleceği için açmaya hazır olduklarını dile getiren Karaca, "Üniversitemizin asli görevlerinden biri bilgi aktarımı. Sektördeki bilgi birikiminin ülkemizde kalması, burada gelişmesi önemli. Böylece dışarıdan destek almaktan kaynaklanan mali kayıplar da azalacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA