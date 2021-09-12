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İTÜ'den öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
İTÜ'den öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, bazı öğrenci yurtlarının işletmesinden bir süredir sorumlu olan İTÜ Geliştirme Vakfı iştiraki Arı Kültürel AŞ'nin, mevcut yasal düzenlemeler ile birlikte kira süresi ve sözleşmesi dolmasına rağmen İTÜ yurtlarını işgal etme yoluna gittiğini...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, bazı öğrenci yurtlarının işletmesinden bir süredir sorumlu olan İTÜ Geliştirme Vakfı iştiraki Arı Kültürel AŞ'nin, mevcut yasal düzenlemeler ile birlikte kira süresi ve sözleşmesi dolmasına rağmen İTÜ yurtlarını işgal etme yoluna gittiğini belirterek, "Tüm hukuki uyarılara rağmen, çeşitli hileli yollara başvurarak işgale devam eden Arı Kültürel AŞ, bugün itibarıyla ilgili yurttan hukuka uygun olarak tahliye edilmiştir. Karalama amacı taşıyanlar, kamuoyunu yanıltmak niyetiyle yalan haber üretenler ve isnatsız beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, yeni akademik yılın başlayacağı yoğun dönemde, okullarına yeni başlayacak öğrencilerin bölümlerinin belli olduğu, mevcut öğrencilerin üç dönemlik zorunlu bir ayrılığın ardından yeniden kampüslerine ve yurtlarına dönmenin heyecanı ve telaşı içinde oldukları, böylesine yoğun bir dönem içine girmişken, İTÜ olarak öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını süratli bir şekilde çözmenin öncelikli görevleri olduğu belirtildi.

Bazı öğrenci yurtlarının işletilmesinden belli bir süredir sorumlu olan İTÜ Geliştirme Vakfı'nın iştirak şirketi olan Arı Kültürel AŞ'ye, sözleşme sürelerinin dolduğuna dair önceden bildirimler yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurumlarıyla ilişkilerini düzenleyen yasanın 2. maddesine göre, vakıf ve dernekler ile bunların iştiraklerinin kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyette bulunamayacaklarına emredici yasa hükmüne göre, kamu binalarının hukuki çerçevede İTÜ'ye teslimi istenmiştir. Ancak tüm hukuki ihtarlara rağmen yurtların işletilmesinden sorumlu olan Arı Kültürel AŞ, İTÜ Rektörlüğü'ne bir geri dönüşte bulunmadığı gibi İTÜ geleneğine hiç yakışmayan bir biçimde kasıtlı yalan haber yapma-yaptırma çabası içine girmiştir. Maksatlı yapılan yalan haberler in aksine, mevcut yasal düzenlemeler ile birlikte kira süresi ve sözleşmesi dolmasına rağmen Arı Kültürel AŞ, İTÜ yurtlarını işgal etme yoluna gitmiştir. İTÜ, yalnızca İTÜ'lülerindir. Tüm hukuki uyarılara rağmen, çeşitli hileli yollara başvurarak işgale devam eden Arı Kültürel AŞ, bugün itibarıyla ilgili yurttan hukuka uygun olarak tahliye edilmiştir. Karalama amacı taşıyanlar, kamuoyunu yanıltmak niyetiyle yalan haber üretenler ve isnatsız beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılacaktır."

Açıklamada, İTÜ yurtlarının yalnızca İTÜ'lü öğrencilere ait olduğu, hiçbir vakfa ve öğrenciler üzerinden kar amacı taşıyan hiçbir şirkete peşkeş çekilemeyeceği, dolayısıyla İTÜ yurtlarının hiçbir vakıf veya kuruma bağlı olmadığı vurgulandı.

Boşaltılan yurdun, tıpkı diğer yurtlar gibi bugünden itibaren üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işletileceği ve öğrencilerin en verimli şekilde yararlanabileceği bir düzeye getirileceği belirtilen açıklamada, "İTÜ olarak amacımız, öğrencilerimize en uygun ve en kaliteli hizmeti sunmaktır. Bunun aksine beyanlar konuyu saptırmanın da ötesinde çıkar sağlama amacı taşımaktadır. İTÜ kampüslerinde tek söz sahibi İTÜ ailesidir." denildi.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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