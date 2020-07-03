İTÜ'den Netaş CEO'su Altay'a "fahri doktora" unvanı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Senatosu tarafından Netaş CEO'su Cemil Müjdat Altay'a Türkiye'nin elektronik ve bilgi teknolojilerine yaptığı katkılara ithafen "fahri doktora" unvanı verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Senatosu tarafından Netaş CEO'su Cemil Müjdat Altay'a Türkiye'nin elektronik ve bilgi teknolojilerine yaptığı katkılara ithafen "fahri doktora" unvanı verildi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, cumhuriyetin 100. yılında 250. yaşını kutlamaya hazırlanan üniversite, bilim, teknoloji, sanat, kültür ve sosyal hayatın gelişmesi yolunda seçkin hizmet ve katkıda bulunan kişilere "fahri doktora" unvanı veriyor.

İTÜ Senatosu tarafından unvana, Türkiye'nin elektronik ve bilgi teknolojilerine yaptığı katkılar nedeniyle İTÜ 1975 yılı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Netaş CEO'su Cemil Müjdat Altay layık görüldü.

Üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen törende, Altay'a fahri doktora diplomasını AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım takdim ederken doktora cübbesini de İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca giydirdi.

Törende konuşan Yıldırım, kendisinin de daha önce İTÜ Senatosu tarafından fahri doktora unvanına layık görüldüğünü, bu nedenle Altay'ın neler hissettiğini tahmin ettiğini belirtti.

Yıldırım, bilişimde çok işler yaptıklarına ve yerli 4.5G'yi kullanıma sunduklarına işaret ederek, "Altyapı dönüşümünde Türkiye'yi 12 yılda 39. sıradan 9'unculuğa yükselttik. Bu çabalar sayesindedir ki bugün pandemi döneminde insanlar fiziki olarak temaslarını kesseler de faaliyetlerine devam ettiler. Bu akıl yolları olmasa olmazdı. Netaş, Türkiye'nin bilişim altyapısının genişletilmesi, bilgisayar okuryazarlığı ile bilgi toplumu olma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde katkılar sağladı." ifadelerini kullandı.

İTÜ Rektörü Karaca da Türkiye'nin elektronik ve bilgi teknolojilerinin gelişmesine katkıda bulunan İTÜ mezunu Altay'ın başarılı bir örnek ve gençlere rol model olduğunu belirterek, "Elektronik ve bilgi teknolojileri alanında şahsının öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, milli kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayarak, kalkınma ve bilişim vizyonumuza giden emin adımların atılmasını sağlıyor. Senatomuzun Sayın Altay'a tevcih ettiği fahri doktor unvanı İTÜ ailesinin birlik ve aidiyet duygusu pekiştirdi." değerlendirmesini yaptı.

"Aldığım fahri doktora diploması, hayat diplomasıdır"

Cemil Müjdat Altay da İTÜ'nün öncelikle kendilerine millilik ve özgüven verdiğini, "yapabiliriz" duygusunu yüreklerine yerleştirdiğini ve her şeyden önce kendi kökleri olduğunu aktardı.

Altay, "İTÜ'den aldığım fahri doktora diploması, benim için aşk ile başladığım, köküm olan okulumdan aldığım hayat diplomasıdır" diyerek, üniversite senatosuna ve Rektör Karaca'ya şükranlarını sundu.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde kısıtlı sayıda davetliyle gerçekleşen programa, İTÜ Yönetimi ve Netaş İcra Kurulu Üyeleri katıldı. Üniversite ve iş dünyası ile akademisyenler ve öğrenciler ise töreni canlı olarak İTÜ'nün resmi sosyal medya kanallarından izledi.

Kaynak: AA