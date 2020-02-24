İTÜ'den müzik öğretmenlerine "disiplinlerarası yaklaşımla müzik" eğitimi

24.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:43

Eğitimler sonucunda BİLSEM'lerde öğrenim gören öğrencilerin müzikal becerilerinin ve alt yapılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müzik Öğretmenlerinin Eğitiminde İş birliği Protokolü" kapsamında Türkiye'deki 175'in üzerinde BİLSEM'de görev yapan müzik alanı öğretmenleri, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (İTÜ TMDK) öğretim üyelerinden eğitim alma fırsatı yakaladı.

Alanında uzman akademisyenleriyle kültürlerarası ve disiplinlerarası eğitim yaklaşımına paralel olarak eğitim verdiklerine dikkati çeken İTÜ TMDK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu, "Müzik alanındaki BİLSEM öğretmenlerine ses tasarımı, çalgı yapım ve ORFF-Schulwerk konularında MEB BİLSEM'lerin bu amacına yönelik eğitimler tasarladık ve bu alanlarda halihazırda yapılan ve gelecekte yapılabilecek uygulama örnekleri üzerinden BİLSEM Müzik öğretmenleriyle perspektiflerimizi paylaştık." dedi.

"ÖĞRETMENE EĞİTİM ÖĞRENCİYİ GELİŞTİRECEK"

Eğitimler sonucunda MEB BİLSEM'lerde eğitim gören 61 bin öğrenciye dolaylı olarak temas edeceklerini kaydeden Prof. Murtezaoğlu, verilen eğitimlerle öğretmenlerin müzik alanında farklı konularda bilgi sahibi olmalarını amaçladıklarını dile getirdi. Murtezaoğlu, "BİLSEM Müzik alanında eğitim alan öğrencilerin gelecekte hem bu alanlarda hem de bu alanlardaki perspektiflerden faydalanarak başka alanlarda Türkiye' de ve dünyada öncü çalışmalar yapması için altyapı oluşturulması hedefliyoruz. Yani öğretmene vereceğimiz eğitim öğrencinin de ufkunu geliştirecek" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Orff-Schulwerk Temel Yaklaşımları, Çalgı Yapım Temelleri ve Uygulaması, Müzik Prodüksiyonu, Film için Müzik ve Ses Tasarımı, Mekânda Ses Uygulamaları, Dinleme Farkındalığı ve Müzikal Etkileşim eğitim başlıklarıyla bu etkinlik için özel olarak tasarlanmış, 8 salonda eşzamanlı olarak gerçekleşen ve üç gün süren eğitim modülleri eş zamanlı olarak başlatıldı.

Kaynak: Bültenler