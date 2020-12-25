İTÜ'den iki öğretim üyesine TÜBA'dan ödül
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İTÜ'den iki öğretim üyesine TÜBA'dan ödül

25.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:57
İTÜ'den iki öğretim üyesine TÜBA'dan ödül

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cengiz Yıldırım ve Doç. Dr. Burcu Özsoy, Türkiye Bilimler Akademisi 2020 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cengiz Yıldırım ve Doç. Dr. Burcu Özsoy, Türkiye Bilimler Akademisi 2020 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri açıklandı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve akademik çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren iki İTÜ'lü bilim insanı Prof. Dr. Cengiz Yıldırım ve Doç. Dr. Burcu Özsoy, Türkiye Bilimler Akademisi 2020 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (TÜBA-GEBİP) layık görüldü.

Antarktika'da bulunan Türk Bilim Üssü projesinin koordinasyonunu ve beraberinde kutup bilim programı stratejisinde de ulusal çatı görevini üstlenen Doç. Dr. Burcu Özsoy ile Antarktika üzerine uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makalesi bulunan Prof. Dr. Cengiz Yıldırım, bu yıl konseyce stratejik ve ulusal öncelikli alan olarak belirlenen "Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi" kapsamındaki "TÜBA-GEBİP Kutup Çalışmaları Ödülü"nün sahibi oldu.

İTÜ'lü iki öğretim üyesi ile birlikte kutup çalışmaları kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Özçimen (Biyomühendislik) ve Erciyes Üniversitesi Mehmet Gökhan Halıcı (Biyoloji/Botanik) alanlarında yaptığı çalışmalarıyla bu ödüle değer görülen isimler arasında yer aldı.

Ödüller, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:00:15. #1.15#
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