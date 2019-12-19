İTÜ'den "Doğa Koleji" açıklaması Açıklaması
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İTÜ'den "Doğa Koleji" açıklaması Açıklaması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi.

19.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:32
İTÜ'den

(İTÜ), İTÜ Vakfı ile arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi.

Üniversitenin resmi hesabından yapılan paylaşımda, dün kurum tarafından yapılan bilgilendirmenin geçerli olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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