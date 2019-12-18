İTÜ'den "Doğa Koleji" açıklaması Açıklaması

18.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:44

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfının Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerinin olumlu yönde devam ettiğini bildirdi.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kamuoyu bilgilendirmesinin ise en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA