İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması
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İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İTÜ Vakfı Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir.

18.12.2019 21:21 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:21
İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması
Teknik Üniversitesi Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İTÜ Vakfı Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" denildi.

İTÜ'nün resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur.  İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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