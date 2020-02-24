İTÜ'den BİLSEM müzik öğretmenlerine eğitim

24.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:24

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (İTÜ TMDK) öğretim üyeleri tarafından Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan müzik öğretmenlerine eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "BİLSEM Müzik Öğretmenlerinin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" kapsamında Türkiye'de 175'in üzerinde müzik alanı öğretmeni eğitim aldı.

İTÜ TMDK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu, alanında uzman akademisyenlerle, kültürlerarası ve disiplinlerarası eğitim yaklaşımına paralel eğitim verdiklerini belirterek, ses tasarımı, çalgı yapım ve ORFF-Schulwerk konularında eğitimler tasarlandığını, bu alanlarda yapılan ve gelecekte yapılabilecek uygulama örnekleri üzerinden BİLSEM müzik öğretmenleriyle perspektifin paylaşıldığını aktardı.

Eğitimler sonucunda MEB BİLSEM'lerde eğitim gören 61 bin öğrenciye dolaylı olarak temas edileceğini ifade eden Murtezaoğlu, eğitimlerle, öğretmenlerin müzik alanında farklı konularda bilgi sahibi olmalarının amaçlandığını belirtti.

Murtezaoğlu, "BİLSEM'de eğitim alan öğrencilerin, gelecekte hem bu alanlarda hem de bu alanlardaki perspektiflerden faydalanarak başka alanlarda Türkiye'de ve dünyada öncü çalışmalar yapması için altyapı oluşturulmasını hedefliyoruz. Öğretmene vereceğimiz eğitim öğrencinin de ufkunu geliştirecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA