İTÜ'den 250. kuruluş yılı için logo yarışması
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İTÜ'den 250. kuruluş yılı için logo yarışması

Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
İTÜ'den 250. kuruluş yılı için logo yarışması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 250. yıl logosu için tasarım yarışması düzenledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 250. yıl logosu için tasarım yarışması düzenledi.

İTÜ açıklamasında, 2023 yılında 250. yaşını kutlamaya hazırlanan üniversite için tüm mecralarda kullanılacak logo tasarım yarışması düzenlendiği, yarışmaya başvuruların 1 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ İletişim Direktörü Adem Dönmez, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2023 yılında kutlayacağı 250. yaşı için hazırlıklara şimdiden başlandığını ifade ederek, "250. Yıl Logosu, İTÜ'nün kuruluşunun 250. yıldönümü olan 2023 yılı boyunca kurumsal logomuzla birlikte tüm mecralarda kullanılacak." ifadeleri kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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