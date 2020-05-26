İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak
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İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, online sınavların yakın zamanda ilan edileceğini ve yaz okulunun açılacağını açıkladı.

İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak
26.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:05

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, online sınavların yakın zamanda ilan edileceğini ve yaz okulunun açılacağını açıkladı.

İTÜ'den yapılan açıklaya göre, Karaca İTÜ Radyo'da katıldığı programda, yükseköğrenim gören öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin küçümsenmemesi gerektiğini dile getiren Karaca, bu çerçevede önlemler aldıklarını ve mağduriyet yaşanmaması için detaylı bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Akademik takvimdeki değişikliklere ilişkin bilgi veren Karaca, "Güncellenen akademik takvimimiz 15 Mayıs'ta ilan edildi. Bahar dönemi dersleri final sınav programı çalışmaları ise devam ediyor. Uzaktan eğitim derslerinin bittiği, ki şu an için bu tarih 9 Haziran, hafta sonunda ilan edilmesi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr Karaca, online finallere ilişkin soruya şu karşılığı verdi:

"Online sınav sistemine yönelik İTÜ Esasları hazırlandı, Senatonun değerlendirmesinden sonra sizlerle paylaşılacak. İlanı bir haftayı geçmeyecektir, çalışmalarımız bu yönde. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız da sağlıklı online sistemler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Gerçekten aceleye gelmemesi gereken bir konu bu. Ancak dünyada yıllardır bu yönde çalışan firmalar var. Kendimize en uygun ve verimli olanını seçmek önemli."

Sınavda teknik sıkıntı yaşayan öğrenci mazeret sınavı hakkını kullanacak

Karaca, "Finaller online sınav yerine yalnızca proje ve ödev şeklinde olabilir mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İTÜ'de yapısı gereği birbirlerinden çok farklı programlar ve dolayısı ile çok farklı dersler var. Derslerin ölçme ve değerlendirmeleri de dolayısıyla farklılık gösteriyor. Sadece yarıyıl içi etkinlikleri göz önüne alan tek bir yaklaşım çoğu dersin gereksinimlerini karşılamıyor. Öğrenci odaklı olmak koşuluyla, öğretim elemanı ve bölüm ortak kararıyla farklı başarı değerlendirme yöntemleri uygulanıyor.

Bu yöntemlerde; (1) sadece yarıyıl içi etkinliklere bağlı, (2) sadece yarıyıl sonu sınavına bağlı ve (3) hem yarıyıl içi hem de yarıyıl sonu sınavına bağlı değerlendirmeler de var. Bunlardan hepten farklı tamamen derse özel uygulamalar da. Tüm bunlara kaynak sağlaması için öğrencilerimiz VPN hizmeti aracılığı ile ders materyallerine kütüphane üzerinden erişebiliyor."

Final sınavlarında kamera ve bağlantı sorunları gibi teknik sıkıntıları dikkate aldıklarını anlatan Karaca, "Endişeleri biliyoruz. Teknik sorunlar online sınavlarda az da olsa gerçekleşebilir ve elbette mücbir sebep olarak değerlendirilmelidir. Böyle bir durum yaşayan öğrencilerimiz mazeret sınavı hakkı kullanacak. Bu konular bir iki gün içinde duyurulacak olan İTÜ Online Sınav Esasları ile güvence altına alınıyor. Aksi düşünülemez bile." açıklamasını yaptı.

Yaz okulu takvimi yakında açıklanacak

Prof. Dr. Karaca, koronavirüs salgını yüzünden akademik takvimde 2 aylık bir sarkma olduğunun altını çizerek, "Bu bir akademik yıl için uzun bir süre. Takvim sürecin seyrine göre değişebilir notuyla açıklandı.

İTÜ Senatosuyla yaz okulu yapılması kararı aldık. Yaz öğretimi takviminin detayları da en kısa zamanda ilan edilecek. Buradan Senatoya tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kampüsün öğrencilere ne zaman açılacağını söylemek için erken olduğunu belirten Karaca, yurtlarda da koronavirüs tedbirlerinin devam ettirileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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