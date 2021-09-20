İTÜ'de Celal Şengör protestosu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

Şengör'ün açıklamalarıyla ilgili tartışma sürerken İTÜ Kadın Dayanışması üyesi bir grup, maden fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.