İTÜ Çekirdek, dünya sıralamasında ilk beşe girdi

07.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:48

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek, dünyadaki lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini sıralayan uluslararası UBI Global endeksine göre ilk 5'te yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent'in erken aşama kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, dünyadaki lider üniversitelerin kuluçka merkezleri arasına girdi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törende, en iyiler arasında Türkiye'yi temsil eden İTÜ Çekirdek'le birlikte ilk 5'te Kanada'dan "The DMZ", İtalya'dan "PoliHub", İngiltere'den "The SETsquared" ve Hollanda'dan "YES!Delft" yer aldı. Değerlendirmede, merkezlerin aldığı başvuru sayısı, mentor, destekçi ve eğitmen havuzu, girişimcilere verilen eğitim, başarılı girişimci sayısı, yaratılan istihdam, yatırım ve ciro gibi kriterler etkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, dünyanın lider üniversitelerinin kuluçka merkezleri ile kıyasıya yarıştıklarını, ülke adına bir kez daha çok önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Karaca, büyük başarısında emeği geçen tüm girişimcileri, mentorları, yatırımcıları ve paydaşları kutladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"İTÜ Çekirdek'te dünyanın en önemli üniversitelerinde ve girişimcilik merkezlerinde kullanılan iş modeli ve içeriklerinin yerel koşul ve ihtiyaçlara uyumlandırdığımız bize özel bir yöntemi kullanıyor ve bunu sürekli geliştiriyoruz. İTÜ Çekirdek'te girişimcilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkanı, laboratuvar sarf malzemeleri desteğinin yanı sıra aralarında alanında uzman iş dünyası ve akademiden 300'ü aşkın gönüllü mentor desteği sağlıyoruz. Ayrıca, fikri mülkiyet haklarını koruyabilmeleri için, İTÜ'nün teknoloji transfer ofisi 'İTÜNOVA TTO' ile birlikte Türkiye, Avrupa ve Amerika'da patent alabilmeleri için patentin niteliğine göre mali destek ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için çalışan İTÜ Çekirdek'te bugüne kadar 500'ü aşkın girişim şirketleşti. İTÜ Çekirdek'in Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), EnerjiSA, Anadolu Efes, Agito, Allianz, Anadolu Sigorta, PETKİM, 3M ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (ELDER) de aralarında bulunduğu 40'ı aşkın paydaşı bulunuyor. Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak, yeni iş birliklerine olanak sunmak isteyen kurumsal şirket ve yatırımcıları İTÜ Çekirdek'e davet ediyoruz."

İTÜ Çekirdek'e otomotiv, fintech, insurtech, sağlık ve IoT gibi teknoloji alanlarında her yaştan girişimci başvurabiliyor.

Kaynak: AA