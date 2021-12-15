İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, dünyanın en yeşil kampüsü sıralamasında 57. oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi, akademik yerleşkelerin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında dünyanın en yeşil 57. kampüsü oldu.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ayazağa Yerleşkesi, dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında 57. sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye'den ilk 100'e giren 3 üniversite arasında birinciliğini korudu.

İTÜ bu başarısıyla sıralamada beşinci kez Türkiye birinciliğini elde etmeyi başardı.

2021 UI GreenMetric altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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