İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası omuz omuza verdI

İTÜ ARI Teknokent, ülkemizin sanayisinin kalkınması ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip olması adına çalışmalarını sürdüren İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı'nı hayata geçiriyor.

Program kapsamında 'Sürdürülebilir bir Dünya' için dijital teknolojiler geliştiren girişimler, İTÜ Çekirdek'e davet ediliyor.

Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent ve Türk sanayisinin gelişmesi için öncü çalışmalar yürüten İstanbul Sanayi Odası (İSO) uzun yıllardır İTÜ Çekirdek'te sürdürdükleri iş birliğinin kapsamını genişletti. Kapsamı genişleyen iş birliği dâhilinde İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı hayata geçiriliyor. Yerli sanayinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değer kazanmasını amaçları arasında bulunduran program kapsamında, 'Sürdürülebilirlik' teması altında teknoloji geliştiren girişimleri İTÜ Çekirdek'te desteklemek; girişimciler ile sanayicilerin sektördeki sorun ve çözümlere odaklanacağı toplantılar düzenlemek; İSO üyelerinin girişimciler tarafından geliştirilen inovatif çözümleri kullanması hedefleniyor.

Prof. Dikbaş: "Sanayide sürdürülebilirliğe katkı sunacak girişimcilere kapımız ardına kadar açık"

İş birliğiyle ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Sürdürülebilirlik Programı'nın Türk sanayisinde yeni bir dönem başlatacağına olan inancını vurguladı. Dikbaş, "İSO, 2015 yılından bugüne kadar pek çok İTÜ Çekirdek girişimine destek olarak, başarılı olmalarında paha biçilmez bir katkı sağladı. İSO ile yine güçlü bir iş birliği yaparak, bu sefer de İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı'nı hayata geçiriyoruz. Program kapsamında daha çok girişimciye destek olmanın yanı sıra, sanayinin önde gelen kuruluşları ile girişimcileri ekosistemimiz içinde yoğun bir etkileşime geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede hem girişimler ürünlerinin ticarileşme süreçlerini hızlandıracak hem de sanayimizdeki sürdürülebilirlik kavramı desteklenmiş olacak. 'Sürdürülebilir bir Dünya' için sanayi alanında teknoloji geliştiren tüm girişimleri İTÜ Çekirdek'te bu tematik programa davet ediyoruz" dedi.

Bahçıvan: "Genç sanayici adaylarının sürdürülebilir üretim kavramını sahiplenerek Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağına inanıyorum"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise şunları söyledi: "2015'tenbu yana İTÜ ARI Teknokent ile geleceğin sanayicilerini ödüllendirdiğimiz ve onlara bu yolda mentorluk yaptığımız ortak çalışmayı bu yıl sürdürülebilirlik konusundaki girişimleri desteklemek üzere genişlettik. İstaSürdürülebilirlik konusundaki yeni vizyonumuzu 'Sanayi şirketlerimizin, küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmak' şeklinde belirledik. Genç girişimcilerimizin sürdürülebilirlik alanında yaptıkları teknolojik odaklı çalışmalara destek olacağız. Geleceğin sanayicilerini de sanayimizin gündemindeki sürdürülebilirlik kavramı ile tanıştırmak ve bu konuda onlarla birlikte onlara destek olarak yürümek üretim dünyamızın yarınlarına yol gösterici olacaktır. İnanıyorum ki genç sanayici adayları sürdürülebilir üretim kavramını sahiplenerek Türkiye'nin küresel rekabet gücünün itici unsuru olmasını sağlayacak."

Sanayinin gücü İTÜ Çekirdek'in yanında olacak!

Program kapsamında sanayide sürdürülebilirlik odağında teknoloji geliştiren girişimler İTÜ Çekirdek'in ticarileştirmeye yönelik eğitim ve seminerlerine katılacak, pazarlamadan finansa, satıştan insan kaynağına kadar 400'den fazla alanında uzman mentorun yanı sıra İstanbul Sanayi Odası Üyesi lider sanayicilerden mentorluk alacak ve prototiplerini geliştirmek için Ar-Ge fonu ve laboratuvar altyapısını kullanabilecek, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla bir araya gelecek. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası uzman ekiplerinin birebir katkısıyla; sanayiye yönelik açık inovasyon günleri, sanayici yatırımcı buluşmaları, fabrika ziyaretleri ve girişimci-sanayici tanıştırmaları vesilesiyle sanayinin gücü Çekirdekli girişimcilerle buluşturulacak.

Kaynak: Bültenler