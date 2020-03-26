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İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Yakın, Ekonomi

İTÜ ARI Teknokent'te 3D yazıcıda maske üretildi

İTÜ ARI Teknokent'in dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ koronavirüs ile mücadele kapsamında 3D yazıcıda tüm yüzü koruyabilen yüz kalkanı üretti.

26.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:12
İTÜ ARI Teknokent'te 3D yazıcıda maske üretildi

İTÜ ARI Teknokent'in dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ koronavirüs ile mücadele kapsamında 3D yazıcıda tüm yüzü koruyabilen yüz kalkanı üretti. Kalkan ile hasta ile yakın temas kuran sağlık çalışanlarının korunması sağlanıyor.

İTÜ ARI Teknokent koronavirüs ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl hayata geçen İTÜ ARI Teknokent'in dijital üretim merkezi İTÜMAGNETFAB TRİDİ'de sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyabileceği ve 3D yazıcıda üretilebilecek olan medikal ürünlere odaklanıldı. Bu proje ile Sağlık Bakanlığı'nın ülke çapında ve yüksek hacimde düzenlediği çalışmalara, düşük hacimde, yerel ve tamamlayıcı destek ürünleriyle katkı sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda tüm yüzü koruyabilen maskeler (face-shield) üretildi ve test etmeleri için ön safta hizmet veren sağlık çalışanlarına gönderildi. Üretilen yüz kalkanı normal maskelerin koruyamadığı, tüm yüzü koruyabilme özelliğine sahip. Üretim merkezinde günlük 300 adet yüz kalkanı üretiliyor. Yakın zamanda kalıbı üretilip günlük bin ve üzeri üretim yapılması hedefleniyor.

"Öncelik sağlık çalışanlarının"

İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ Genel Müdürü Çınar Topaloğlu ürettikleri yüz kalkanının kullanım önceliğinin sağlık çalışanlarında olduğunu ifade ederek, "Bu maske sağlık personelinin hastayla yakın teması esnasında oluşabilecek, hastalık bulaştırabilecek durumlarda tehlikeleri önlemek amacıyla kullanılıyor. Projemize başlayalı 5 gün oldu. Şimdiye kadar 300'ün üzerinde yüz kalkanını hastanelere gönderdik. Üretim kapasitesini sürekli arttırıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Yüz kalkanını ilk olarak aciliyeti olan hastanelere gönderiyoruz. Günlük üretim kapasitemizi 300'e çıkardık. Yüz kalkanının seri üretimi için kalıbını üretiyoruz, yakın zamanda günlük bin ve üzeri üretim yapmayı hedefliyoruz. Projemiz tamamen gönüllülük esasına dayalı. Ürettiğimiz yüz kalkanlarının ücretsiz bir şekilde sağlık personeline ulaştırıyoruz" dedi.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise, "Virüs salgını Türkiye'de görülmemişken, salgın görülen ülkeleri inceledik. Salgınla mücadele kapsamında ne gibi makine ve ekipmanlara ihtiyaç duyulduğunu inceledik. Koronovirüslü hastaya müdahale eden sağlık çalışanlarının bu tip yüz kalkanı ihtiyacı olduğunu gördük. Bu yüz kalkanı normalde piyasada bulunan ama çok fazla ihtiyaç duyulmayan ürünlerdi. Bu dönemde ise ihtiyaç daha fazla olduğundan tedarikte sıkıntı çekilmiş. Bizde bundan yola çıkarak bu yüz kalkanlarını sağlık çalışanlarına ulaştırıp, sahada nasıl olduğunu test ettik. Tasarıma son şeklini verdikten sonra ihtiyaç duyan hastanelere ulaştırmaya başladık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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