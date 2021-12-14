ANKARA (Habermetre) - İTÜ Araştırma Üniversiteleri Arasında İlk 3'te YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında belirlenen araştırma üniversiteleri açıklandı.

YÖK tarafından 13 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen "Araştırma Üniversiteleri Toplantısı"nda Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı'nda belirlenen 23 üniversite açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi, YÖK tarafından açıklanan bu yılki listede ikinci sırada yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum başkanları, YÖK Üyeleri ile araştırma üniversitelerinin rektörleri ve ilgili rektör yardımcıları katıldı.

YÖK tarafından yükseköğretime çeşitliliği getiren "Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında yürütülen "Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı"nda YÖK tarafından açıklanan listede 20 devlet üniversitesinin yanı sıra 3 vakıf üniversitesi de listeye dahil oldu. Bu yılki listede İstanbul Teknik Üniversitesi, ilk 3'te yer alarak başarısını korudu.

Program kapsamında yer alan üniversitelerin performansları Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi aracılığıyla; "Araştırma Kapasitesi", "Araştırma Kalitesi" ve "Etkileşim ve İş Birliği" başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildi ve buna göre üniversitelerin sıralama sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldı.

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