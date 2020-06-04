İTÜ, Ahbap Paltformu'nu ağırladı
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İTÜ, Ahbap Paltformu'nu ağırladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Ahbap Platformu kurucusu, sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi.

İTÜ, Ahbap Paltformu'nu ağırladı
04.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:05

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Ahbap Platformu kurucusu, sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ Rektörlük binasında gerçekleşen buluşmada, Türkiye'de sosyal sorumluluk alanında yaptıkları başarılı çalışmalar ve İTÜ Vakfı'na verdiği destekten dolayı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Levent'e plaket takdim etti.

Levent, İTÜ'de okuyan burslu ve başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla konser vereceğini bildirdi.

Yeni bir albüm çalışmasının da müjdesini veren Levent, "Annemin vefatından sonra onun bana söylediği ninnilerden ve türkülerden oluşan bir albüm yapmaya başladım. Annemin vasiyeti diyebilirim, şu an stüdyodayım." ifadelerini kullandı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da Ahbap Platformu'nun yaptığı çalışmalarda sosyal sorumluluk duygusunun ön planda olmasının önemine değindi.

İTÜ'nün sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yanında olduğunu belirten Karaca, "Sanatçımız Haluk Levent'in kalbi duyguları çok yüksek. Ülkemizde 7 den 70'e herkesin sevgi ve saygı duyduğu bir sanatçı. Vakfımıza ve dolayısıyla öğrencilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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