İTÜ 45 ton et alımını, İÜ de servis ihalesini koronavirüs nedeniyle iptal etti İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ), mutfaklarında kullanılmak üzere 18 Martta onay verdiği et alım ihalesini, İstanbul Üniversitesi (İÜ) de 24 Martta onayladığı personel taşıma ihalesini yine koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ), mutfaklarında kullanılmak üzere 18 Martta onay verdiği et alım ihalesini, İstanbul Üniversitesi (İÜ) de 24 Martta onayladığı personel taşıma ihalesini yine koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü mutfaklarında, 01/07/2020-31/12/2020 tarihleri arasında kullanılmak üzere, toplam 45 ton dana kemiksiz but ve dana kemiksiz döş kaburga eti alımı için açtığı ihaleyi iptal etti. Etler partiler halinde Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, Maçka Atrium Binası, Gümüşsuyu Makina Fakültesi ve Tuzla Denizcilik Fakültesi yemekhane ambarına teslim edilecekti. İTÜ, daha önce 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağını duyurduğu ihaleyi, "Covid 19 önlemleri sebebiyle" diyerek iptal etti.

İÜ. de Beyazıt Kampüsü, İstanbul Tıp Fakültesi Kampüsü ve Avcılar Kampüsü'ndeki personelin servisleri için açtığı ihaleyi iptal ettiğini duyurdu. İhalenin iptal gerekçesinde özetle şöyle denildi:

"Ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini etkileyen Covid - 19 salgınına ilişkin alınan önlemler ve arz talep zincirindeki bozulmalar ile tedarik zincirinden kaynaklı aksamalar nedeni ile, Kamu İhale Kanununun İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi Başlıklı 16. Maddesindeki 'İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.' Hükmüne istinaden iptal edilmiştir."

İKİ BELEDİYE İHALESİ DE İPTAL

Bu arada Beylikdüzü Belediyesi, "Kültürel Etkinlikler Kapsamında Sinema ve Tiyatro Organizasyonu Hizmet Alımı İşi" adı altında açtığı ihaleyi iptal etti. Beylikdüzü Belediyesi ihaleyi iptal gerekçesini "Ülkemizde ve tüm dünyada yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 genel salgın hastalığının önüne geçmek amaçlı olarak" açıkladı. Zeytinburnu Belediyesi de, "Zeytinburnu Genelinde Yağmursuyu Kanalı Yapımı ve Onarımı" adı ile açtığı ihale için "Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan virüs salgını sebebiyle yapılması planlanan ihalemiz iptal edilmiştir." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA