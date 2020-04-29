İTÜ 45 ton et alımını, İÜ de servis ihalesini koronavirüs nedeniyle iptal etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İTÜ 45 ton et alımını, İÜ de servis ihalesini koronavirüs nedeniyle iptal etti

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ), mutfaklarında kullanılmak üzere 18 Martta onay verdiği et alım ihalesini, İstanbul Üniversitesi (İÜ) de 24 Martta onayladığı personel taşıma ihalesini yine koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İTÜ 45 ton et alımını, İÜ de servis ihalesini koronavirüs nedeniyle iptal etti
29.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:12
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ), mutfaklarında kullanılmak üzere 18 Martta onay verdiği et alım ihalesini,   İstanbul Üniversitesi  (İÜ) de 24 Martta onayladığı personel taşıma ihalesini yine koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü mutfaklarında, 01/07/2020-31/12/2020 tarihleri arasında kullanılmak üzere, toplam 45 ton dana kemiksiz but ve dana kemiksiz döş kaburga eti alımı için açtığı ihaleyi iptal etti. Etler partiler halinde Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, Maçka Atrium Binası, Gümüşsuyu Makina Fakültesi ve Tuzla Denizcilik Fakültesi yemekhane ambarına teslim edilecekti. İTÜ, daha önce 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağını duyurduğu ihaleyi, "Covid 19 önlemleri sebebiyle" diyerek iptal etti.

İÜ. de Beyazıt Kampüsü, İstanbul Tıp Fakültesi Kampüsü ve Avcılar Kampüsü'ndeki personelin servisleri için açtığı ihaleyi iptal ettiğini duyurdu. İhalenin iptal gerekçesinde özetle şöyle denildi:

"Ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini etkileyen Covid - 19 salgınına ilişkin alınan önlemler ve arz talep zincirindeki bozulmalar ile tedarik zincirinden kaynaklı aksamalar nedeni ile, Kamu İhale Kanununun İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi Başlıklı 16. Maddesindeki 'İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.' Hükmüne istinaden iptal edilmiştir."

İKİ BELEDİYE İHALESİ DE İPTAL

Bu arada Beylikdüzü Belediyesi, "Kültürel Etkinlikler Kapsamında Sinema ve Tiyatro Organizasyonu Hizmet Alımı İşi" adı altında açtığı ihaleyi iptal etti. Beylikdüzü Belediyesi ihaleyi iptal gerekçesini "Ülkemizde ve tüm dünyada yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 genel salgın hastalığının önüne geçmek amaçlı olarak" açıkladı. Zeytinburnu Belediyesi de, "Zeytinburnu Genelinde Yağmursuyu Kanalı Yapımı ve Onarımı" adı ile açtığı ihale için "Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan virüs salgını sebebiyle yapılması planlanan ihalemiz iptal edilmiştir." dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lukas Podolski Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: İTÜ 45 ton et alımını, İÜ de servis ihalesini koronavirüs nedeniyle iptal etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 13:42:51. #1.14#
title