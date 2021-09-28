Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat katıldığı canlı yayın programında ittifaklara yönelik açıklamalarda bulundu. Canpolat, "İttifakların dediği değil, milletin dediği olsun. İttifaklar tam demokrasiyi temsil etmiyor. Biz bu millete güveneceğiz" dedi.

İttifaklara yönelik açıklamalarda bulunan Canpolat, "Biz Osmanlı Ocakları olarak seçimlerde ittifak istemiyoruz. İttifak olmasın. CHP, HDP ile ittifak yaparak yüzde beş ve yüzde yedi oy oranıyla yani HDP'nin oylarıyla gelip ülkeyi mi yönetecek? Bu olmasın. Bunu Ak Parti de yapmasın, MHP de yapmasın. Her siyasi parti kendi adayını çıkarsın. Bakalım, AK Parti mi erimiş, hangi siyasi parti erimiş? Kime ne olmuş görelim. Bana kalırsa yine AK Parti birinci parti ve sayın Cumhurbaşkanımız da Cumhurbaşkanı seçilir. Bu milletin kim daha fazla oyunu alırsa o bu milletin yöneticisi olarak kabul edilmelidir. Demokrasi demokrasi diyorsak demokrasiye göre kim daha fazla oy almışsa o seçilmiştir" diye konuştu.

"SİYASİ PARTİLER KENDİ İDEOLOJİLERİNDEN UZAKLAŞIYOR"

İttifakların partileri kendi ideolojilerinden uzaklaştırdığını söyleyen Canpolat, "Millet şu anki devlet yöneticilerimize güveniyor ve en fazla oy alan siyasi lider de şu an devleti yöneten liderdir. Yoksa bunun önüne geçmek için mi ittifaklar seçimi yapılıyor? Demokrasilerde en fazla oyu alan işi bitirir. İttifakların dediği değil, milletin dediği olur. Her partinin kendi misyonu var. İttifak yapacağız diye o misyona aykırı davranışlar yapılması ne kadar doğru? Siyasi partiler kendi ideolojilerinden uzaklaşıyor, kültürümüzden ve ideolojik yapılarımızdan ödün vererek alınan sonuçların kimseye bir hayır getireceğini düşünmüyorum. İttifaklar bu milletin maneviyatına, kültürüne zede vuran bir yapı haline geliyor" açıklamasında bulundu.

"İTTİFAKLAR TAM DEMOKRASİYİ TEMSİL ETMİYOR"

Demokrasilerde en çok oyu alanın seçilmiş sayıldığını belirten Canpolat, "En fazla oyu alan belediye başkanı, en fazla oyu alan muhtar seçilirken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamının neden yüzde elli biri illa görmesi gerekiyor? Dünyanın neresinde çoklu partili sistemlerde yüzde 51'i alan bir siyasi parti var? Nasıl alacakmış? Çoklu siyasi partilerde bu oran asla alınmaz, alınamaz. İkili parti sisteminde ancak bu mümkün olabiliyor. Bu da Türkiye için henüz çok uzak bir durum. Yüzde 51'i hiçbir siyasi parti alamayacağına göre, kimse Türkiye'de siyasi istikrar bekleyemez. Bunun sonuçları da yıkıcı olacaktır. İttifaklar seçime giderken değil, seçimden sonra milli hükümet sistemiyle mümkündür, siyasi istikrar kalıcı bir şekilde sağlanmalıdır" dedi.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri