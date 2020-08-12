İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
12.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:34
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İstasyon ve dayanıklılık çalışmalarının yapıldığı idman, açma-germe hareketleriyle tamamlandı.
Kaynak: AA