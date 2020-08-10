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İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
10.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:53

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Levan Shengelia, Marin Anicic'in yanı sıra tedavileri süren Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado katılmadı.

Kiralandıkları takımdan dönen Abdülkerim Bardakçı ve Savaş Polat'ın yanı sıra Konyaspor'un pilot takımı 1922 Konyaspor'dan Ekrem Kayılıbal, Seydi Kayasoy, Güray Gazioğlu ile Konyaspor altyapısından yetişen Hüseyin Mert Uyanıker'in de yer aldığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular, 5'e 2 ve pas çalışmasının ardından koşu, açma-germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Kaynak: AA

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