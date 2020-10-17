İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maç özeti!
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İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maç özeti!

17.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:51
İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maç özeti!

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor bugün karşı karşıya geldi. Peki, İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maçtan dakikalar!

Yeni Malatyaspor maçı yarın 16:00 'da başladı. İlk yarı 0-0 biten maçın sonucu ne? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maçtan dakikalar!

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR -YENİ MALATYASPOR SÜPER LİG MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Milosevic, sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı topa sağ kanattan bindiren Skubic kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana ceza sahasına doğru hareketlenen Zeki'ye pas attı. Zeki, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı.

28. dakikada Zeki'nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Chebake gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.

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