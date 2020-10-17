İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maç özeti!

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor bugün karşı karşıya geldi. Peki, İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı golleri ve maçtan dakikalar!