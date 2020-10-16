İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

16.10.2020 23:59 | Son Güncelleme: 17.10.2020 00:03
İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor yarın karşı karşıya gelecek. Maç 17 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı yarın 16:00 'da başlayacaktır. Peki Konyaspor - Yeni Malatyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 'da başlayacaktır.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya'da oynanacak.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

TURGUT DOMAN(Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(1. Yardımcı Hakem)

ALİ TUNA(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

TİMUÇİN BAŞAR(Temsilci)

DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)

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