İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
16.10.2020 23:59 | Son Güncelleme: 17.10.2020 00:03
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor yarın karşı karşıya gelecek. Maç 17 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı yarın 16:00 'da başlayacaktır. Peki Konyaspor - Yeni Malatyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 'da başlayacaktır.
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak.
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya'da oynanacak.
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ
TURGUT DOMAN(Hakem)
DENİZ CANER ÖZARAL(1. Yardımcı Hakem)
ALİ TUNA(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
TİMUÇİN BAŞAR(Temsilci)
DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)