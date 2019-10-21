İttifak Holding Konyaspor- Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)

Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'dan Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk teklif
Deprem Kahini'nden korkutan uyarı! Bu kez tarih verdi
Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı
Bakanlığın kara listesinde bulunan ve ölüm saçan ürünler, tekel ve bakkallarda rahatça satılıyor