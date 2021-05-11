İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın basın toplantısı İttifak Holding Konyaspor Teknik sorumlusu Ersin Parlatan'ın basın toplantısı KONYA - Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın basın toplantısı
İttifak Holding Konyaspor Teknik sorumlusu Ersin Parlatan'ın basın toplantısı KONYA - Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve İttifak Holding Konyaspor Teknik sorumlusu Ersin Parlatan basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm