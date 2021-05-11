İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın basın toplantısı İttifak Holding Konyaspor Teknik sorumlusu Ersin Parlatan'ın basın toplantısı KONYA - Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın basın toplantısı

İttifak Holding Konyaspor Teknik sorumlusu Ersin Parlatan'ın basın toplantısı KONYA - Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve İttifak Holding Konyaspor Teknik sorumlusu Ersin Parlatan basın toplantısı düzenledi.

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı
Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ömer Çelik Ali Babacan Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Samet Aybaba Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 21:16:10. #1.15#

title