İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saatinde değişiklik
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İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saatinde değişiklik

İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saatinde değişiklik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41'inci haftasında yarın oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saati 17.00'ye alındı.

Süper Lig'in 41'inci haftasında yarın oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saati 17.00'ye alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41'inci haftasında oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor – Trabzonspor maçının başlama saatinde değişikliğe gitti. Buna göre daha önce saat 20.30'da oynanacağı açıklanan mücadele saat 17.00'de başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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