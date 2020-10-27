İttifak Holding Konyaspor, SMA hastası Ali bebeğe sahip çıktı

İttifak Holding Konyaspor, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan kas hastalığı olan SMA (Spinal Muskuler Atrofi) hastası 2,5 aylık Ali Zencir'e sahip çıktı.

İttifak Holding Konyaspor, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan kas hastalığı olan SMA (Spinal Muskuler Atrofi) hastası 2,5 aylık Ali Zencir'e sahip çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp, minik Ali'nin evde tedavi görmesi için gereken cihazları alarak aileye teslim etti.

Konya'da 1 yıllık evli Eda Nur ve Ahmet Zencir çiftinin 2,5 aylık bebekleri Ali'ye, yutma ve solunum güçlüğü şikayetiyle götürüldüğü hastanede SMA teşhisi konuldu. Zencir çiftçi, bebeğin tedavisinin çok masraflı olması nedeniyle sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı. Bu arada Ali'nin tedavisine Konya'daki bir hastanede devam edildi. Ali bebeğin tedavisinin evde sürdürülmesi için 5 cihaz gerektiğini öğrenen aile, İttifak Holding Konyaspor'dan yardım istemeye karar verdi.

Eda Nur ve Ahmet Zencir çifti, Konyaspor'un Süper Lig'de geçen hafta Gaziantep FK ile oynayacağı maçtan bir gün önce Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk'a ulaştı. Başkan Kulluk, cihazların temini konusunda aileye destek olacağını söyledi. Bu arada durumu öğrenen diğer yönetim kurulu üyeleri de Ali bebeğinin tedavisi için seferber oldu. Başkan Kulluk ve yöneticilerin desteğiyle alınan cihazlar dün aileye teslim edildi.

Cihazlar sayesinde oğlunun tedavisinin evde devam edeceğini belirten Eda Nur Zencir, şunları söyledi: "Yaklaşık 10-12 gündür hastanede kalıyorduk. Eve çıkabilmemizin tek çaresi, solunum cihazlarını ve gerekli diğer cihazları almamızdı. Aile bütçemizden bunu karşılamamız çok zordu. İlk sesimizi duyan Konyaspor oldu. Konyaspor basketbol altyapı antrenörlerinden Gamze hoca vasıtasıyla Sayın Hilmi Kulluk'a ulaştık. Kendisi bize şahsi olarak bu cihazları temin edebileceğini söyledi. Konyaspor'un yöneticilerinden de Allah razı olsun. Onlar da Ali'den haber dar olunca hep beraber Ali'ye destek olmaya karar vermişler. Konyaspor tüm cihazlarımızı aldı. En azından hastaneden çıkarak Ali'nin beşiğinde yatabilmesini sağladık."

Oğlunun kaslarındaki güçsüzlük ve yutma sorunları nedeniyle sadece şırıngayla midesinden beslenebildiğini anlatan Eda Nur Zencir, oğullarının Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 yıl içinde gerçekleşmesi gereken tedavisi için ise 2 milyon 400 bin dolara ihtiyaç duyduklarını belirterek, Konyalıların Ali bebeğe sahip çıkmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı