İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 2-1
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İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 2-1

İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 2-1
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Spor

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil ÇetinİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Soner (Dk.79 Serdar Gürler), Amir, Endri Çekici (Dk.92 Oğulcan), Mpoku,(Dk.67 Amar Rahmanovic), Cikalleshi, Bytyqi (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir 

HAKEMLER: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetin

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Soner (Dk.79 Serdar Gürler), Amir, Endri Çekici (Dk.92 Oğulcan), Mpoku,(Dk.67 Amar Rahmanovic), Cikalleshi, Bytyqi (Dk.92 Adil), GuilhermeMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan,Tagir, Paula Junior (Dk.84 Ahmet Kutucu), Lima, Tolga Ciğerci, Leonardo Duarte, Peter Zulj, Ndayishimiye (Dk.64 Berkay), Guldbrandsen (Dk.70 Muhammet Demir), Deniz Türüç (Dk.65 Ömer Ali Şahiner), Aleksic (Dk.65 Edin Visca)GOLLER: Dk. 51 Endri Çekiçi, Dk. 87 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 45 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir) SARI KART: Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasındaki Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.9'uncu dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza alanı içerisine yükseltilen topa Mpoku ön direkte kafayı vurdu, top yandan auta gitti.30'uncu dakikada Konyaspor atağında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Guilherme'nin sert şutu savunmadan da seken top az farkla kornere gitti.44'üncü dakikada Konyaspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla ceza alanında buluşan Deniz'in şutunda top direkten döndü.45'inci dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Ndayishimiye çaprazdan sert vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-1.50'inci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Endri Çekici rakibinden kurtulup uzak köşeye sert vurdu, skoru dengeledi: 1-1.87'inci dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytyqi'nin ceza alanına ortasına Cikalleshi penaltı noktası önünde kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

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