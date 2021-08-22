Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, kazananı kutlamak gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, kazananı kutlamak gerektiğini söyledi.

Kocaman, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, geçen sezonu iyi noktada kapattıkların anımsatarak, yeni sezonda da kuvvetli takım görüntüsünü devam ettirmeyi hedeflediklerini hatırlattı.

İlk hafta iyi oynadıkları maçı kaybettiklerini aktaran Kocaman, rakibin, Demir Grup Sivasspor deplasmanında galibiyetle döndüğünü ve morallerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Kocaman, maçla ilgili değerlendirmesinde, ilk yarı top üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Atak üstünlüğü ise Konyaspor'daydı. İlk yarı berabere bitmesi beklenirken üstünlüğümüzle sonuçlandı. Devre arasında maçın böyle bitme ihtimali çok görünmüyordu. Farkı artırmak için oynamalıydık. Yüksek enerjiye karşılık veremememiz, top kayıplarımızın artması kalemizde golle sonuçlandı. Sonra oyunun kontrolünü tekrar ele aldık, daha fazla rakip kaleye gitmeye başladık. Net pozisyonlara dönmese de kalenin etrafında daha fazla dolanmaya başladık. Maçın böyle bitmesi beklenirken, beraberliğin kötü olmadığı düşünüldüğü anlarda, Dimyat'a giderken evdeki pirinçten olma durumu. Hızlı bir ataktan gelen top, tam böyle tarifli, Konyaspor'un ne yapacağını tarif ettiğimiz gollerden bir tanesi. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kazananı her zaman kutlamak lazım."

Parlatan: "Önemli bir galibiyet aldık"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise 3 puanın yanında geriye düştükleri maçı çevirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Devre arasında oyuncuları motive ettiklerini anlatan Parlatan, şunları kaydetti:

"Koca 45 dakika olduğunu ve her şeyi değiştirebileceğimizi aktardık. İlk devre istediğimiz oyunu sergileyemedik ama yine de dengeli bir oyunumuz vardı. Ceza sahasına girişimlerimiz oldu. Topun gerisinde bekleyen, geçiş hücumuyla etkili olmaya çalışan bir görüntü sergiledik. Önde baskı yaparak rakibin oyun kurulumunu bozarak oynadık. Skora denge getirdik, hamlelerimiz ve oyuncu değişikliklerimiz de kazanmak içindi. Cikalleshi'nin golü, galibiyeti getirdi. Gerçekten önemli bir galibiyet aldık. Çünkü yenik duruma düşmüştük. Takımın reaksiyon göstermesi ve kazanmamız, takım adına çok iyi oldu. Hazırlık aşamasında bunu hiç yaşamadık. Geri gelmek ve kazanmak takımda iyi bir hava olduğunun göstergesi. Bizim için güzel bir akşam oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan