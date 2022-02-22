İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 21'inci haftanın erteleme karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Önemli bir maç oynadıklarını ifade eden İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Trabzonspor yenilgisinden sonra lider ile aramızdaki fark zaten açıldı. Ama tabii ki ligin hedefleri bitmiyor. Her sıralama önemli. En yukarıda bitirmek istiyoruz. Bugün de onun için önemli maçtı. Rakibimize pozisyon vermeden devam ettiğimiz bir maçtı. Planımız istediğimiz gibi işledi. Golü de bulduk. İkinci yarının başında pozisyon hatasından erken bir gol yedik. Maç 1-0 devam etse farklı bir hikaye olabilirdi. Sonrasında duran toptan golü yedik. Beraberliği yakalamak için girişimlerimiz oldu. Ancak yapamadık. Başakşehir'i kutluyorum. İyi götürdüğümüz bir lig var. Ancak 3 haftadır istediğimiz sonuçları alamadık. Kasımpaşa maçında savunmada büyük sıkıntılar yaşadık. Takımda bir dağınıklık vardı. Bugün oynanan oyuna bir şey diyemem. İleride daha efektif olabilirdik. 3 maçtır işler istediğimiz gibi gitmiyor diye panik yapacak halimiz yok. Takıma ve kendime güvenim ilk günkü gibi devam ediyor. Bu oyunu oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Takım olarak olabilecekleri en iyi yerde olmak istediklerini söyleyen Sözer, "Zirveye gitmek istiyoruz. 3'üncüyüz şu anda. Puan farkı az kaldı. Bu hedef tabii ki var. En yükseğe gelmeyi istiyoruz. 1'incilik olursa 1'incilik, olmazsa 2'ncilik. Bunu her maç gösteriyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor