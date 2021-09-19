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İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Spor
İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligdeki iyi konumlarını devam ettirmek için Giresunspor maçına çıktıklarını ifade ederek, rakiplerinin de kendi sahasında kötü gidişe dur demek için bir reaksiyon göstermek isteyeceğini bildiklerini söyledi.

Palut, maçın genelinde iyi mücadele ettiklerini belirterek, "İki devrenin de başlarında oyun hakimiyeti bizdeydi, ama devre ortalarından sonra bahsettiğim Giresunspor agresifliğini sahada gördük. Net pozisyon anlamında Giresunspor'a şans tanımadık. Bu bizim için savunma anlamında pozitifti ama negatif olan kendi hücum standartımızın, ceza sahası girişimizin, 3. bölge denemelerimizin altında kaldık. Bugünün bizim adımıza negatif yönü buydu. Sonuç olarak ben dengeli bir maç olduğunu ve oynadığımız oyuna bakarsak buradan bir puanın normal olduğunu düşünüyorum. Artık hafta içi maçları var hızlıca Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş de açıklamasında, üç puan alıp taraftarlarına hediye edemedikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Maçın genelinde üstün olduklarını, oyuncularının inanılmaz bir performans sergilediklerini aktaran Keleş, şöyle konuştu:

"Oyun olarak maçın tamamında üstündük ama geçen haftalardaki gibi sonuçlandırmada biraz sıkıntılar çektik. Rakibe bir tane pozisyon verdik, korner dahi atmadılar. İstatistik olarak üstündük, ama sonuçlandıramadık. Günden güne gelişen bir oyunumuz var, bugün de bunu gördük. Taraftarımız biraz üzülüyor ama bize inansınlar, güvensinler, biraz sabretsinler, iyi yoldayız, iyi şeyler yapacağız. Tek üzüntümüz onlara üç puan getiremedik ama onu da sağlayacağız inşallah."

Hafta içi maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklarını dile getiren Keleş, "Yoğun bir maç trafiğine girdik. Fenerbahçe bu ligin güçlü ve favori takımlarından bir tanesi. Onlar da yoğun periyottalar. Her maç gibi zor maç olacak. Biz ligin ilk 6 haftasında biraz zorluk çekeceğiz. Fenerbahçe karşısında elimizden geleni yapacağız. İnşallah gülen taraf biz oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.


- Giresun

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor Haberleri
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