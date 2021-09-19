İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Hafta içi maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklarını dile getiren Keleş, "Yoğun bir maç trafiğine girdik. Fenerbahçe bu ligin güçlü ve favori takımlarından bir tanesi. Onlar da yoğun periyottalar. Her maç gibi zor maç olacak. Biz ligin ilk 6 haftasında biraz zorluk çekeceğiz. Fenerbahçe karşısında elimizden geleni yapacağız. İnşallah gülen taraf biz oluruz diye düşünüyorum" diye konuştu.