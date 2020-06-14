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İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı.

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
14.06.2020 21:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:32

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı. Hamzaoğlu, "Bugün zor ama iyi bir galibiyet oldu. Özellikle 3 ay sonra kazanarak başlamak önemliydi bizim için" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk yarıda Konyaspor'un üstünlüğünü kabul ettiklerini belirterek, "Tabii maçın başında oyuncular -ilk maçımız, kendi saha avantajımız- kazanmamız gerektiğinin farkında oldukları için biraz golü erken bulma adına oyun disiplininden koptu. Pas oyunundan vazgeçtik ve hızlı hücumlar yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olamadık. Rakibin üstünlüğünü ilk yarıda kabul etmek zorunda kaldık. İkinci yarıda oyun değişti. Devre arasında konuştuk ne yapmamız gerektiğini söyledik. Daha sakin, pasla öne çıkmamız gerektiğini söyledik. Zor da olsa iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bugün bizden daha iyi oynadılar diye düşünüyorum, bilemiyorum sonra tekrar izleyeceğim maçı. Daha çok topa sahip oldular gibi geldi. Ama biz pozisyonları değerlendirdik. Şimdi önümüzde Kayserispor maçı var. Önemli bir maç. İnşallah oradan da iyi bir sonuçla gelebilirsek bizim için çok iyi olacak, bundan sonraki haftalar için özellikle" diye konuştu.

HAMZAOĞLU: 5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ KURALI ÇOK İSABETLİ OLDUCandeias ve Sessegnon'un tartışmasının sorulması üzerine Hamzaoğlu, "Tartışma olabilir zaman zaman oyuncular arasında. Sorun değil, gergin çünkü hepsi ve kazanmak istiyorlar ama istediklerini sahaya yansıtamıyorlar. Oyuncu ister istemez gerilir. Bazı oyuncu bunu içine atar kendine öfkelenir bazı oyuncu dışarı vurur arkadaşına bağırır bunlar olan şeyler oyun içinde. Önemli olan onun devam etmemiş olması. Öyle bir şey de olmadı zaten hemen devre arası sarıldılar birbirlerine öyle çıktı maça" diye yanıt verdi.Hamza Hamzaoğlu, oyuncu değiştirme hakkıyla ilgili ise "Bazı oyuncuların henüz yüzde 100 hazır olmadığını biz biliyoruz ve onları sahada mümkün olduğunca tutmaya da çalıştık ki performansları biraz daha artsın, daha kapasitelerini geliştirelim diye. Ama bu 5 oyuncu değişikliği kuralı çok isabetli oldu. Oyuncuların sakatlanmaması adına en azından yorgunlukla sahada kalmak zorunda olmamaları adına güzel bir karar. Biz de bugün hakkımızı sonuna kadar kullandık. Fakat oyuna olumsuz bir katkı yapmadı, olumlu anlamda kullandık" ifadelerini kullandı.KORKMAZ: KAZANACAĞIMIZ MAÇI KAYBETTİKİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bülent Korkmaz, "Kazanacağımız maçı kaybettik onun üzüntüsü var açıkçası. Hemen hemen istediklerimizi yaptık. Biliyorsunuz futbol sonuç oyunu, sonucu almadan bu iş olmuyor" dedi.Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyun olarak ilk ve ikinci yarı iyi oynadıklarını vurgulayarak, "Kazanacağımız maçı kaybettik onun üzüntüsü var açıkçası. Hemen hemen istediklerimizi yaptık. Biliyorsunuz futbol sonuç oyunu, sonucu almadan bu iş olmuyor. Oyunun kırılma anı 1-0 mağlup duruma düştük hemen akabinde golü bulduk ve üzerine yüzde 100 golü kaçırdık. Gol pozisyonlarına da girdik, değerlendiremedik. Benim üzüntüm, oyuncuların üzüntüsü kazanacağımız maçı kaybetmemiz ki kazanamıyorsak kaybetmememiz lazımdı. O da olmadı. Oyun olarak istediğimizi aldık ama bu saatten sonra oyundan önemlisi sonucu alabilmek. İnşallah bundan sonra sonucu alırız" diye konuştu."ASIL ÖNEMLİ OLAN PSİKOLOJİK OLARAK NASIL ETKİLENDİĞİMİZ" 

Pandemi sürecinin futbolcular üzerindeki etkisinin sorulması üzerine Bülent Korkmaz, "Ben süreç başladığından beri söylüyorum, fiziksel yeterlilik diye tutturmuşlar ama asıl önemli olan psikolojik olarak nasıl etkilendiğimiz. Futbol, fiziksel değil zihinsel bir oyun, ikisi beraber olmadan bu iş olmaz. Maç devam edecek, böyle devam edeceğiz. Maske takacak herkes, seyircisiz oynanacak, ben de TFF'nin söylediğini diyorum" diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA

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