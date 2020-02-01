İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

01.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:10

SÜPER Lig'de Antalyaspor'un evinde İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından, iki ekibin teknik patronları karşılaşmayı değerlendirdi.Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kazanmayı arzuladıklarını, ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Mücadele anlamında iyi olduklarını ifade eden Tamer Tuna, "Geçen hafta aldığımız galibiyetten sonra bu maçı da kazanarak adım adım üst sıralara çıkmayı arzuluyorduk. Konyaspor alan organizasyonunu çok iyi yapan bir takım. Konyaspor bizden daha fazla topa sahipti. Duran top avantajını iyi kullanıp, pozisyonlar üretmeye çalıştık. Bugünkü görüntümüz oydu. Ama genel anlamda ortaya koymak istediğimiz futbolu sergileyemedik" dedi.TAMER TUNA: BİZİM ADIMIZA İYİ SONUÇ OLMADIKonyaspor'un bugün topa daha fazla sahip olduğuna vurgu yapan Tamer Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rakibin tehlikeli bölgeden şut atmasını engelledik. Kanat oyuncuları açısından hücum avantajına sahip bir takımdı. Bugün kazanmak isteyen iki takıma baktığımızda, bizim adımıza iyi bir sonuç olmadı. 1 puanın değeri lig ilerledikçe ortaya çıkabiliyor. Kendi adıma ve oyuncularım adına şunu söyleyebilirim. Tabii ki sınırlılıklarımız var. Bunları hem oyunla geliştirip, hem de takviye ettiğimiz oyuncularla üst seviyeye çıkarmak istedik. Yeni transferlerin 3 haftalık adaptasyonları yeterli değil. Ancak son 3 haftada kazandığımız 4 puana bakıldığında ilerisi için umutluyum. Gol bulmayı çok istedik ama maalesef başaramadık. Konyaspor da biz de bugün kazanabilirdik."AYKUT KOCAMAN: HAKEM - VAR İLİŞKİSİ ACAYİPİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise iki takımın da fazlasıyla galibiyete ihtiyacı olduğu bir maç oynandığına işaret etti. Aykut Kocaman, "İki takımdan biri galip gelse bile içinde bulunduğu durumdan kurtulamayacaktı. Ama ciddi psikolojik destek verecekti. Biz de yükselen oyun grafiğimizle, mücadelemizle, uyumumuzla galibiyeti istedik. Oyun da bu şekilde cereyan etti. İlk yarıda biraz daha üstün oynadık. Antalyaspor duran toplarla üstümüze geldi. Sahadaki yerleşim oyun akışında biz üstündük" diye konuştu.Maçın hakemini eleştiren Kocaman, "Hakem-VAR ilişkisindeki acayiplikler son zamanlarda sürekli bizim başımıza geliyor paranoyasında değilim ama bu acayiplikler başına gelenlerin başında geliyoruz. İptal edilen golü anlamak mümkün değil, ofsaytın mantığına da uymuyor. Atılan gol, çizgiden çıkan top; genel anlamda gol arayan bizdik" dedi.İkinci yarı oyun üzerindeki baskılarını artırdıklarının altını çizen Aykut Kocaman, konuşmasını şöyle tamamladı: "Antalyaspor bize hızlı ataklarla karşılık vermeye çalıştı. İkinci yarıda skoru değiştirme adına kırılma olmadığını söyleyebilirim. Kolay pozisyon olmadı, her oyuncu her topa hamle yaptı. Yakaladığınız pozisyonlardan maksimum verim almalısınız. Biz bunu başaramadık. İki tarafın da 0-0'lık skordan çok mutlu olduğu söylenemez."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tamer Tuna'nın açıklaması

Aykut Kocaman'ın açıklaması

Kaynak: DHA

- Antalya