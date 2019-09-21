21.09.2019 00:05

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Aykut Kocaman: Utanç duyuyorum

Tamer Tuna: Güzel bir geceydi

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 4'üncü haftasında Göztepe'ye yenilerek 5'inci hafta sonunda mağlubiyetle tanıyan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, utanç verici bir gece yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar silik bir futbol oynadıklarını belirterek, "Maç A'dan Z'ye Göztepe'nin hakkıydı. Maça ortak olacakmış, maçı çevirebilecekmiş duygusuna sahip olamadık. İhtiyacına göre oynayan takım Göztepe'ydi. 1 hata önce deplasmanda kazanmanın verdiği özgüven, halimizi rehavete doğru götürdü. Göztepe'nin direnciyle karşılaşmada geriye düşmemiz içten bile değildi. Serkan'ın kurtarışları bizi oyunda tuttu. İkinci yarıda Poko'nun kırmızı kart olayı Allah'ın lütfuydu. Bu ligde defalarca hem beraber olduğum oyuncu grubuyla hem de başka takımlarla yüzlerce maça çıktım. Mağlubiyetler oldu, galibiyetler oldu. Ama bu gece beni mutlu edecek bir gece değil. Özellikle kaybettiğim için söylemiyorum; hakikaten utanç vericiydi. Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra ilk şutumuzu frikikten attık. Rakip kaleci Beto en rahat maçını oynadı. Ömer Ali'nin, Alper'in ortaları vardı. Ama ne yaptığını bilmeyen sadece sahada topu dolaştırmaya çalışan bir takım halindeydik. Utanç vericiydi, bu duyguları uzun zamandır yaşamamıştım. Bundan daha ağır mağlubiyetler aldık. Tüm Konyaspor'u sevenlerden özür diliyorum. Bizi sahadan silmeyi başardılar" dedi.

TAMER TUNA: GÜZEL BİR GECEYDİ

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ise, çok kritik 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi. 4 maçtır gol atamadan kazanamamanın kendileri için üzücü olduğunu dile getiren Tuna, "Bu tablonun getirmiş olduğu baskı vardı. Bu baskıyı olumlu kullanmak istedik. Bütün planlarımızı yaptık. Penaltı olmasa belki o kadar gol kaçırdık yine olmayacaktı gol. Mücadelenin karşılığını aldık. Tüm Göztepe taraftarına, camiaya başkana teşekkür ediyorum. Oyuncularımı bir kere daha tebrik ediyorum. Takım disiplinimizin ve görev anlayışımızın karşılığıydı, bu dönüşü aldık. 34 haftalık süreçte 4 maç oynamıştık şimdi 29 kaldı. Daha iyilerini yapabilecek potansiyelimizi, özverimizi hissettik. Konya'yı tebrik ediyorum istedikleri mücadeleyi koyamadılar ama bugüne gelişlerini tebrik ediyorum. Güzel bir gün. Kazanmış olmak, gol atmış olmak çok önemliydi. Uzun aradan sonra, 4 ay sonra kendimi iyi hissettim. Her çalışmanın karşılığını alıyoruz, antrenmanların geri dönüşlerini alıyorduk, sadece gol atamıyorduk. Güzel maçtı. Mossoro'nun, Soner'in, Napoleoni'nin katkıları vardı. Maçta önemli verileri vardı. Jerome iç yan bağlarından sakatlanmıştı, fedakarlık yaptı. Geçen sezon riske etmeyebilirdik ama bunu ortaya koydu. Bugün tekrar bıraktığı noktadan geri dönmesi önemliydi. İyileşti aramıza katıldı. Eren'den istediğimizi almadığımız ortada" dedi.

Kaynak: DHA