İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

İSTANBUL (DHA) - Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

Başakşehir'de 7 eksik

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 21'inci haftada oynanması gereken ve yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle TFF tarafından bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması bugün oynandı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Saka'nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

Yeşil-beyazlı ekipte kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı'nın yerine savunmanın ortasında Musa Çağıran görev aldı. İttifak Holding Konyaspor'da gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Abdülkerim Bardakçı, Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı durumda düştü. Savunmanın ortasında sıkıntılar yaşayan yeşil-beyazlı ekipte, Abdülkerim'in yokluğunda Musa Çağıran 11'de yer aldı. Savunmanın ortasında Adil Demirbağ ile Musa Çağıran görev yaptı.