İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında şampiyonluk yarışındaki güçlü rakipler Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaştı. 59 puanla zirvenin sahibi Karadeniz ekibi, arasında 9 puan fark bulunan rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda ilk kıvılcımı yakmak istiyor. 48 puandaki Konyaspor da rakibiyle arasındaki puan farkını azalmak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mücadele ediyor.

Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor maçına taraftarın büyük ilgisi oldu. Maçın biletleri satışa çıktıktan saatler sonra tükenirken Türkiye ve dünyanın birçok yerindeki gurbetçiler derbi havasındaki maça akın etti. Kapalı gişe oynanan karşılaşmaya yerel yönetimler taraftarlara ulaşım kolaylığı sağlamak için taşıma desteği verdi. Türk Hava Yolları da maça ilgi nedeniyle İstanbul'dan gelenler için ek sefer koydu.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor 'Kendi aşımız kendi gücümüz Turkovac' pankartı ile, İttifak Holding Konyaspor ise 'Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl' panakrtıyla çıktı.