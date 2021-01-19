İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Antalyaspor maçına göre İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Hosseini'nin yerine Hogo'ya görev verdi. Göztepe ile transfer görüşmesi yapan Diabate, kadro dışı bırakılan Plaza, sakatlığı bulunan Hosseini ile Pereira kadroda yer almadı.

HUGO ÜÇ MAÇ SONRATrabzonspor'da Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan, 19'uncu haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak forma şansı bulamayan Vitor Hugo, İttifak Holding Konyaspor müsabakasıyla birlikte üç maç aradan sonra formasına kavuştu.BERAT KADRODATrabzonspor'da ara transfer döneminde takıma katılan Berat Özdemir, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte bordo-mavili takımda maç kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalyaspor müsabakasında antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil etmediği Berat, Konyaspor mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer aldı.PEREIRA ABDULLAH AVCI TARAFINDAN KADRODAN ÇIKARILDITeknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonra yedek kulübesine çekilen Trabzonspor'un kaptanı Joao Pereira, Konyaspor mücadelesinin kadrosundan çıkarıldı. Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve sergilediği performansla beğeni alan tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçı öncesi yapılan son antrenmanın ardından açıklanan kadroda kendisini yedek görünce bu durumu teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü. Bu görüşmede tecrübeli teknik adamın Pereira'ya performansının yetersiz olduğunu söylediği, bunun üzerine de Pereira'nın tesislerden ayrılarak evine gittiği öğrenildi. Kampta olması gereken oyuncu evinden bir paylaşımda bulunarak bu durumun ortaya çıkmasına sebep olurken, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın teknik heyet ve yönetim kurulu arasında yapılacak olan görüşmeden sonra netlik kazanacağı kaydedildi. Pereira daha önce takımdan ayrılma sinyalleri vermişti. Pereira'nın futbol yaşantısını oynayarak bitirme düşüncesinde olduğu ve kendisine kulüp baktığı da ifade edildi. Bu arada Pereira, karşılaşmayı da tribünden takip etti.HOSSEINI'NIN MR'I ÇEKİLECEKTrabzonspor'da son haftalarda düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan stoper oyuncusu Majid Hosseini, Konyaspor maçı öncesi sakatlandı. Konyaspor maçı öncesi yapılan son taktik antrenmanında kasığında ağrı hisseden ve daha önce de bel problemleri nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan İranlı stoper, doktorun 'MR çekilmesi gerek' raporuyla maç kadrosundan çıkarıldı. Hosseini'nin durumu yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.SEHIC ISINMA HAREKETLERİ SIRASINDA SAKATLANDIİttifak Holding Konyaspor'da Trabzonspor karşılaşması öncesi ısınma hareketlerine çıkan kaleci İbrahim Sehic, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sehiç'in yerine kalede Eray Birniçan forma giydi.BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Bu arada ziyaretler için Trabzon'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Medical Park Stadı'na gelerek Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM