İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Basın toplantısının düzenlendiğ salondan detaylar İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 5.
İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından
Basın toplantısının düzenlendiğ salondan detaylar
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 5. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlene basın toplantısında teknik direktörler açıklama yaptı.